"تضامن بني سويف" تنظيم ندوة تثقيفية لحجاج بيت الله

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بني سويف، اليوم الأحد، أولى ندواتها التثقفية لتوعية حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية.



وقال أحمد حمدى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إن ندوات التوعية تأتى في إطار سلسلة الندوات التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي على مستوى المحافظة لتوعية الحجاج بالإرشادات والأساليب التي يجب اتباعها في الحج وكذلك دور الإداريين والمشرفين وواجباتهم وكيفية تنظيم مراحل التسكين وواجبات الطعام والفنادق وكذلك ايام مني وعرفات.



حضر الندوة المستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس ادارة مسجد عمر بن عبد العزيز، محمد الكاشورى ممثل المؤسسه القوميه للحج والعمرة، الشيخ احمد عبد العال كبير ائمة الاوقاف بالمحافظة، وامل أبو عزوز مدير إدارة الجمعيات بالمديرية، ومشرفي البعثة لهذا العام.