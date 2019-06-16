الأبارة: 10 ملايين يمني على حافة المجاعة بسبب الحوثيين (فيديو)

قال الدكتور وليد الأبارة، مدير عام مركز الدراسات والبحوث بوزارة حقوق الإنسان اليمنية، إنه بعد اجتياح الحوثيين لصنعاء انقطعت كل مرتبات ومصادر أموال 1.5 مليون موظف يمني.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن هناك ما يقرب من 10 ملايين مواطن يمني على حافة المجاعة حاليًا، بالإضافى إلى أن هناك 24 مليون يمني يحتاجون لمساعدات طائرة.

وواصل أن الحوثيين عندما اقتحموا صنعاء استولوا على الاحتياطي النقدي اليمني، موضحًا أن جماعة الحوثي سرقت ما يقرب من 5.2 مليار دولار من إجمالي الاحتياطي اليمني.