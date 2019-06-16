برونو فرنانديز يوضح حقيقة رحيله عن لشبونة

كشف برونو فيرنانديز لاعب سبورتنج لشبونة عن موقفه من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وسط اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بضمه.



صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، نقلت تصريحات اللاعب البرتغالي: "بالطبع أحب سبورتنج لشبونة وأريد الاستمرار، ولكن لا أدري ما هي الحقيقة فيما يحدث من الصحف".



وأضاف: "سيكون لدي الوقت لمعرفة القرار النهائي، لكنني بخير في سبورتنج، لم أقل أبدًا أنني أريد المغادرة".



لن يكون من السهل على أي فريق التعاقد مع فيرنانديز في الصيف، حيث أن الشرط الجزائي في عقده 100 مليون يورو، كما أن برونو أحد أهم اللاعبين في ناديه.



ومع ذلك، يعترف النجم البرتغالي: "هناك أحلام أود أن أحلمها، أحدها هو اللعب في إنجلترا، ليس لأن الأندية الانجلزيية بدت مهتمة بي الآن، لقد كان ذلك حلمًا دائمًا بالنسبة لي".



واختتم: "أنا بخير في لشبونة، ولا أفكر في المغادرة الآن، ولكن هناك أندية وعروض لا يمكن رفضها، وسأغادر إذا وافق سبورتنج على ذلك".