حمدالله يعلّق على إقصائه من معسكر منتخب المغرب

علق عبدالرازق حمدالله مهاجم المنتخب المغربي، والمحترف ضمن صفوف نادي النصر السعودي على إقصائه من معسكر أسود الأطلس قبل كأس الأمم الإفريقية.



البطولة المقرر اقامتها في مصر بحضور 24 منتخب افريقي لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة ما بين 21 يونيو و19 يوليو.



وكان اللاعب قد غادر معسكر منتخب بلاده على خلفية أزمة مع زميله لاعب خط الوسط فيصل فجر، حسبما أشارت تقارير صحفية مغربية.



وكتب حمدالله في تدوينة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد تأجل الحلم، حلم تمثيل وطني في كأس إفريقيا ولكن لم يضع".



وأضاف: "بالتوفيق لمنتخبنا الوطني وشكرا لمساندة الجمهور.. أحبكم كثيرًا".



ونال منتخب المغرب مساء اليوم خسارته الثانية على التوالي في مشوار استعداداته للبطولة القارية على يد زامبيا بثلاثية مقابل هدفين.



يذكر، أن المنتخب المغربي يتواجد ضمن المجموعة الرابعة بكأس الأمم الإفريقية، إلى جانب كلا من:"كوت ديفوار، جنوب إفريقيا، ناميبيا".