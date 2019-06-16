غدًا.. إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ"أحداث عنف دار السلام"

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، إعادة إجراءات محاكمة المتهم هاني عدلي والمحكوم عليه غيابيا بالسجن لمدة 15 عاما لاتهامه بالتجمهر، وأحداث عنف دار السلام.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وأسامة عبد الظاهر بسكرتارية أحمد كمال وأحمد رضا.

وأسندت النيابة للمتهم، عدة تهم منها قيامه بإحراز مفرقعات، والمواد فى حكم المفرقعات بقصد استعمالها فى نشاط يخل الأمن العام، وحيازة ذخيرة دون ترخيص بغرض استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، وارتكب عملا بغرض الإخلال بالنظام العام داخل البلاد.

