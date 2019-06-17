خطوات التسجيل الإلكترونى لاختبارات قدرات طلاب الثانوية العامة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب التسجيل لاختبارات القدرات إلكترونيًا لطلاب الثانوية العامة عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق الموافق 201976 حتى 2019720.



ويرصد "الدستور" خطوات التسجيل إلكترونيًا في اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، وذلك على النحو التالي:



- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني الموضح بعاليه، ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات علي هذا الموقع.

- التسجيل لأداء اختبارات القدرات، وذلك باستخدام الرقم القومي، ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

- ستظهر للطالب بياناته الشخصية، والتي تتضمن"رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي - المحافظة – الإدارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب "علمية – هندسية – أدبية".

- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، وكذلك المواعيد المحددة للطالب.



- اختيار نوع القدرات والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلي الكلية، مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.



- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.