"توب الرجولة مش لايق عليه".. محمد ناصر إعلامي مخادع وبلا مبادئ

سلط الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الضوء على واقعة تكشف زيف مبادئ إعلاميي الإخوان، وعلى رأسهم الأجير محمد ناصر.

وأوضح "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أنه منذ عدة أشهر تناول برنامج "90 دقيقة" فضيحة الصحفي الإخواني أبو بكر خلاف الذي سافر إلى إسرائيل لحضور أحد المؤتمرات، وأذيع عنه أنه ذهب للبحث عن فرصة عمل بتل أبيب آنذاك، ليخرج يعدها المذيع الإخواني محمد ناصر، ويعلن تبرؤه من أبو بكر خلاف، بعدما كان يستضيفه في برنامجه "مصر النهاردة" بشكل أسبوعي، ويقول إنه بعد سفر خلاف إلى إسرائيل لم يعد له مكان في البرنامج ولم يعد له مكان في قلبه، ولن يستضيفه مرة آخرى بل سيقطع علاقته به نهائيًا.

وواصل أنه منذ أيام نشر أبو بكر خلاف صورة له مع محمد ناصر وظهرا معًا على الهواء في حلقة من برنامج "مصر النهاردة"، وهو ما يؤكد أن هؤلاء ليس لهم مبادئ، وليسوا رجالًا حتى في مبادئهم، وخاصة هذا الأجير محمد ناصر، الذي لا يليق به ثوب الرجولة".