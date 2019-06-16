منتخب كوت ديفوار يصل القاهرة الخميس للمشاركة في أمم أفريقيا

قرر ابراهيم ديارا المدير الفنى لمنتخب كوت ديفوار إنهاء معسكر فريقه بأبوظبي يوم الخميس القادم، والسفر للقاهرة في نفس اليوم استعدادًا لخوض منافسات بطولة الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

ويخوض المنتخب الايفوارى مباراته الودية الأخيرة أمام منتخب زامبيا يوم الأربعاء المقبل قبل السفر لمصر.

ولعب منتخب كوت ديفوار، الذي توج بلقب أمم أفريقيا عامي 1992 و2015، مباراة ودية اول أمس الجمعة أمام المنتخب الاوغندى وخسرها صفر 1

يذكر أن منتخب كوت ديفوار يلعب ضمن منافسات المجموعة الرابعة بمرحلة المجموعات في أمم أفريقيا، والتي تضم كلا من منتخبات جنوب افريقيا والمغرب وناميبيا

ويلعب منتخب ساحل العاج أولى لقاءاته بالبطولة أمام منتخب جنوب افريقيا يوم 23 يونيو الحالي.