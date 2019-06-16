منتخب جنوب أفريقيا يصل القاهرة اليوم للمشاركة في أمم أفريقيا

تصل بعثة منتخب جنوب إفريقيا اليوم الأحد إلى القاهرة استعدادًا لخوض منافسات بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم التى تستضيفها مصر بدءا من يوم الجمعة القادم حتى يوم 19 يوليو المقبل.

وأنهت جنوب إفريقيا معسكرها في مدينة دبي الإماراتية بعدما خاضت مباراة ودية أمس السبت أمام المنتخب الغاني وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

ويختتم منتخب جنوب أفريقيا مبارياته الودية أمام نظيره الأنجولي يوم الأربعاء المقبل.

وتلعب جنوب إفريقيا، التي توجت باللقب عندما استضافت المسابقة على ملاعبها عام 1996، ضمن منافسات المجموعة الرابعة والتي تضم كلا من منتخبات كوت ديفوار والمغرب وناميبيا.

ويستهل المنتخب الجنوب أفريقي أولى مبارياته بالبطولة أمام منتخب كوت ديفوار يوم 23 من الشهر الجارى.