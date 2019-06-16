لويد تعزز رقمها القياسي في مونديال السيدات

عززت لاعبة كرة القدم الأمريكية كارلي لويد الرقم القياسي لعدد المباريات المتتالية التي تهز فيها أي لاعبة الشباك في بطولات كأس العالم للسيدات من خلال تسجيلها هدفين في مباراة اليوم التي فاز فيها المنتخب الأمريكي على نظيره التشيلي 3 صفر في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة بالدور الأول لمونديال السيدات المقام حاليا بفرنسا.



وهذه هي المباراة السادسة على التوالي التي تهز فيها الشباك بهدف واحد على الأقل في بطولات كأس العالم علما بأن هذا المسلسل بدأ من خلال الهدف الثاني في الفوز 2 صفر على كولومبيا في دور الستة عشر لمونديال 2015 بكندا.



وبعدها، سجلت لويد هدف الفوز على الصين 1 صفر في دور الثمانية والهدف الأول خلال الفوز 2 صفر على ألمانيا في المربع الذهبي وثلاثة أهداف (هاتريك) في النهائي الذي فاز فيه المنتخب الأمريكي على نظيره الياباني 5 2 ليتوج بلقب البطولة.



وخلال المباراة الأولى للمنتخب الأمريكي في المونديال الحالي، سجلت لويد هدفا واحدا رغم فوز الفريق 13 صفر.

وهزت لويد الشباك مرتين في مباراة اليوم لتكون المباراة السادسة على التوالي بمونديال السيدات التي تسجل فيها هدفا واحدا على الأقل علما بأنها أحرزت تسعة أهداف في هذه المباريات الست.