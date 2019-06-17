461 دولارًا.. سعر متر "الخشب المكعب" اليوم

سجل سعر المتر الخشب، اليوم الإثنين، 461 دولارًا للمتر المكعب؛ وفقًا لأسواق السوق العالمي.



وتعمل الشركة التجارية للأخشاب التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام على التجارة في منتجات الخشب الذى يتم استيراده لمصر، حيث توجد معاناة بمصر؛ بسبب عدم وجود غابات للأشجار التي يتم من خلالها إنتاج الأخشاب.



وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، وذلك عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.



وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية، في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع التي تدخل في الصناعات الخاصة بالسوق المحلي في مصر.