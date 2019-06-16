يلا كورة بث مباشر مباراة paraguay vs qatar الان

الان مشاهدة مباراة باراجواى وقطر اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية في بطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًا في البرازيل عبر قناتي beIN SPORTS MAX 3 HD وbeIN SPORTS MAX 4 HD

فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب "ماراكانا"

تشكيل منتخبي باراجواي وقطر في مباراة اليوم:

باراجواى

روبيرتو فيرنانديز في حراسة المرمى - سانتياجو أرزامينديا - جونيور ألونسو - جوستافو جوميز - إيفان بيريش - ميجيل ألميرون - رودريجو روخاس - هيرنار بيريز - أوسكار روميرو - كاردوزو - ديرليس جونزاليز.

قطر:

يضم كلا من سعد الشيب في حراسة المرمى - عبد الكريم حسن - طارق سلمان - بوعلام خوخي – رورو - كريم بوضياف - عاصم ماديبو - سالم الهاجري - أكرم عفيف - المعز علي - حسن الهيدوس.

