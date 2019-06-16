yalla shoot ماتش باراجواي وقطر الان بث مباشر

تبدأ مباراة باراجواى وقطر فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب "ماراكانا"

مشاهدة مباراة باراجواى وقطر الان بث مباشر مباراة باراجواي Vs قطر ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية في بطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًا في البرازيل

تذيع قنوات beIN SPORTS MAX 3 HD وbeIN SPORTS MAX 4 HD مباراة باراجواى وقطر المقامة تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب "ماراكانا"

موعد مباراة:

10:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

9:00 مساءًا بتوقيت مصر.

10:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

10:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

10:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

10:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

10:00 مساءًا بتوقيت العراق.

9:00 مساءًا بتوقيت السودان.

10:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

9:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

8:00 مساءًا بتوقيت تونس.

8:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

8:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

11:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

10:00 مساءًا بتوقيت الكويت.

10:00 مساءًا بتوقيت قطر.

7:00 مساءًا بتوقيت موريتانيا.

10:00 مساءًا بتوقيت جزر القمر.

7:00 مساءًا بتوقيت جرينتش GMT.

