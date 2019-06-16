محافظ الوادي الجديد يشارك في احتفالية يوم البيئة العالمي

شارك اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في الاحتفال بيوم البيئة العالمي ٢٠١٩، الذي أقيم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وعدد من الوزراء والسفراء وممثلي المجتمع المدني والشباب، تحت عنوان القضاء على تلوث الهواء.



وتخلل الاحتفالية عرض تجارب لـ ١٠ قصص نجاح لشباب قامت الوزارة بدعمهم لتصميم وتنفيذ مشروعات صغيرة صديقة للبيئة ومدرة للدخل.



وأكد الزملوط أن الوادي الجديد تتميز بمناخ معتدل وصحي ولا توجد بها مصادر لتلوث الهواء، مشيرًا إلى أن المحافظة نجحت في القضاء على ظاهرة التلوث السمعي التي تظهر بين الحين والآخر باستخدام مكبرات الأصوات مما يؤثر على راحة المواطنين من المرضي وطلاب المدارس، وذلك بإجراءات حاسمة وقانونية.



كما اتخذت المحافظة خطوات جادة بإعادة تأهيل وتشغيل مصنع تدوير المخلفات بعد توقفه لسنوات، وذلك لاستغلاله الاستغلال الأمثل وتعظيم الاستفادة من المخلفات بإنتاج أسمدة عضوية نافعة لتخصيب الأراضي الزراعية.