"قوانين الله عادلة".. هل أودع أمير قطر والده في مصحة نفسية؟

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، مقطع فيديو لأمير قطر تميم بن حمد، وهو مع والده داخل مصحة نفسية، وعلق قائلًا: "الفيديو لم أتأكد منه، ولكن لو صحيح سيكون تمكين لقوانين الله في الأرض".

وأضاف "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن حمد بن خليفة عندما انقلب على والده، قام بتشريده، وطرده من قطر، وجعله لاجيء، وعندما ماتت والدة حمد بن خليفة توسط البعض عند حمد للسماح لولده بدخول قطر لأخذ العزاء في زوجته، وعندما وافق بصعوبة وضع على والده حراسة مشددة، وأودعه بأحد المستشفيات، وبعدها وضعه في صحة نفسية عندما تدهورت حالته.

وتابع: "لو صدق الفيديو المُتداول لحمد وهو داخل مصحة نفسية سيكون تمكين لقوانين الله في الأرض، حمد بن خليفة وضع والده في مصحة نفسية، وبعدها وضع وضع تميم والده حمد أيضًا في مصحة نفسية".