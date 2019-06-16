تردد قناة bein sports الناقلة لمباراة باراجواي وقطر الان بث مباشر

تذيع قنوات beIN SPORTS MAX 3 HD وbeIN SPORTS MAX 4 HD مباراة باراجواى وقطر المقامة تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب "ماراكانا"

ويلتقى منتخب باراجواى اليوم الأحد منتخب قطر ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية في بطولة كوبا أمريكا

وننقل لكل محبي كرة القدم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة paraguay vs qatar اليوم

تردد قناة beIN Sport HD1 – تردد قناة بي ان سبورت اتش دي 1

القمر التردد EFC

نايل سات 11084 (h) 56

عرب سات 12379 (h) 56

سهيل سات 11547 (v) 56

نايل سات 12245 (v) 34

نايل سات 12264 (h) 23

