الإصابة بالسرطان.. أبرز أدوية ضغط الدم الضارة بالصحة

في الآونة الأخيرة تداولت بعض الأحاديث عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والتي أثارت ضجة كبيرة لوجود بعض الأدوية التي تعالج ضغط الدم، وتم إصدار تحذيرات من قِبل وزارة الصحة لما بها من آثار جانبية تؤثر على صحة المريض، والتي تصل في بعض الأحيان إلى الإصابة بالسرطان.



ويرصد "الدستور" أبرز الأدوية التي تم التحذير منها، عبر موقع "Medical News Today" الطبي، في سياق السطور التالية:-



السكتة القلبية

يتناول بعض المرضى دواء "nifedipine" و"amlodipine"، لعلاج ارتفاع ضغط الدم؛ إلا أن هذا الدواء يجعل متناوله أكثر عرضة للإصابة بالسكتة القلبية المفاجئة، وربما يتعرض الشخص للموت في الحال، لما تحتويه من مركبات ثنائي هيدرو البيريدين.



دواء فالسارتان

يسبب هذا الدواء إصابة المرضى بالسرطان، لما يحتويه عليه من شوائب نيتروسامين المسببة للسرطان، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" على مجموعة جديدة من دواء فالسارتان، الذي يعد من مضادات مستقبلات الأنجيوتينسن 2 أو (ARB)، وأكدت الإدارة على تولية اهتمامها بشكل كبير لتقليل هذا النقص من الدواء.



دواء لوسارتان

وجددت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحذيراتها مرة أخرى من دواء لوسارتان "losartan" لعلاج ضغط الدم، حيث يحتوي على شوائب خطيرة، أهمها حمض NMBA الذي يسبب السرطان، مناشدة بتجنب تناوله، واستشارة الطبيب المختص لوصف دواء جيد.