كورة ستار مشاهدة مباراة Qatar vs paraguay الان بث مباشر

مشاهدة مباراة باراجواى وقطر الان بث مباشر مباراة باراجواي Vs قطر Qatar vs paraguay ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية في بطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًا في البرازيل

تبدأ مباراة باراجواى وقطر فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب "ماراكانا"

ومن المتوقع أن يكون تشكيل منتخبي باراجواي وقطر في مباراة اليوم:

باراجواى

روبيرتو فيرنانديز في حراسة المرمى - سانتياجو أرزامينديا - جونيور ألونسو - جوستافو جوميز - إيفان بيريش - ميجيل ألميرون - رودريجو روخاس - هيرنار بيريز - أوسكار روميرو - كاردوزو - ديرليس جونزاليز.

قطر:

يضم كلا من سعد الشيب في حراسة المرمى - عبد الكريم حسن - طارق سلمان - بوعلام خوخي – رورو - كريم بوضياف - عاصم ماديبو - سالم الهاجري - أكرم عفيف - المعز علي - حسن الهيدوس.

