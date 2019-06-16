القاهرة : الأحد 16 يونيو 2019
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06:51 م

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04:02 م

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08:43 م

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الأحد 16/يونيو/2019 - 09:17 م

بث مباشر مباراة paraguay vs qatar الان

بث مباشر مباراة paraguay
dostor.org/2672270

بث مباشر مباراة باراجواى وقطر paraguay vs qatar الان مشاهدة مباراة باراجواي Vs قطر ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية في بطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًا في البرازيل
تذيع قناتي بي إن ماكس HD3 + HD4 مباراة باراجواى وقطر بث مباشر في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة و10 بتوقيت السعودية والمقامة على ملعب ماراكانا.
موعد مباراة باراجواى وقطر:
10:00 مساءًا بتوقيت السعودية.
9:00 مساءًا بتوقيت مصر.
10:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.
10:00 مساءًا بتوقيت الأردن.
10:00 مساءًا بتوقيت سوريا.
10:00 مساءًا بتوقيت لبنان.
10:00 مساءًا بتوقيت العراق.
9:00 مساءًا بتوقيت السودان.
10:00 مساءًا بتوقيت اليمن.
9:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.
8:00 مساءًا بتوقيت تونس.
8:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.
8:00 مساءًا بتوقيت المغرب.
11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.
10:00 مساءًا بتوقيت البحرين.
11:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.
10:00 مساءًا بتوقيت الكويت.
10:00 مساءًا بتوقيت قطر.
7:00 مساءًا بتوقيت موريتانيا.
10:00 مساءًا بتوقيت جزر القمر.
7:00 مساءًا بتوقيت جرينتش GMT.

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