تراجع كبير فى أسعار الليمون بالأسواق

شهدت أسواق القاهرة الكبرى تراجعًا كبيرًا في أسعار الليمون، اليوم الإثنين، حيث تراوحت أسعاره حاليًا بين 25 إلى 33 جنيهًا للكيلو بسوق مدينة 6 أكتوبر، وبين 27 إلى 35 جنيهًا للكيلو بسوق العبور، في حين تراوحت بين 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو في باقي أسواق القاهرة الكبرى، وبلغ أعلى سعر للكيلو نحو 45 جنيهًا بحسب المنطقة وآليات البيع من تجار التجزئة ومحلات الخضار، حسبما أكده يحيى السني، رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرف التجارية بالقاهرة.



وتوقع رئيس شعبة الخضار والفاكهة، أن يستمر تراجع أسعار الليمون خلال الأسبوعين المقبلين، ليصل إلى سعره الطبيعي بين 8 و10 جنيهات بحسب المنطقة، مؤكدًا أن عدة مزارع بالصعيد والشرقية والبحيرة ستبدأ في إنتاجها وضخه إلى الأسواق في غضون أسبوعين، مطالبًا المواطنين بضرورة تخزين الليمون خلال هذه الفترة.



كان عدد من المواطنين قاموا بتحضير بعض المنتجات التي تمكنهم من استبدال الليمون، منها الخل والاستغناء عنه في تنظيف الدجاج أو اللحم واستبداله بالدقيق والخل، وملح الليمون أيضًا أحد البدائل، كذلك الاعتماد على الليمون الإيطالي، والذي يباع بالسوبر ماركت، حيث وصل سعره في بعض المناطق نحو 80 جنيهًا للكيلو.



يذكر أن المساحة المزروعة بأشجار الليمون في مصر 40 ألف فدان تقريبًا طبقًا لآخر إحصائية، ومعظمها في محافظة الشرقية بنحو 14 ألف فدان، والفيوم 6 آلاف فدان تقريبًا، والبحيرة 3 آلاف فدان تقريبًا، وحوالي 8 آلاف فدان غرب النوباربة، وتتوزع باقي المساحة في جميع أنحاء الجمهورية.



وأن شجرة الليمون البالغة تنتج من 2000 إلى 3000 ليمونة في العام، وينتج الفدان من 8 إلى 10 أطنان، بما يعني أن متوسط إنتاج مصر من الليمون سنويًا يصل إلى 300 ألف طن تقريبًا.