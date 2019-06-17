أسعار الذهب اليوم الإثنين 17 يونيو 2019

استقرت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين الموافق 17 يونيو 2019، بمحلات الصاغة، حيث سجلت سعر عيار 21 نحو 629 جنيهًا، حسبما أكد ناجي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية بالقاهرة.



كانت أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا كبيرًا بلغ قيمته نحو 7 جنيهات للجرام.



وأرجع "نجيب"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، هذا الارتفاع الجمعة الماضية إلى صعود كبير في سعر الأوقية العالمية، والتي سجلت 1354 دولارًا مقارنة بنحو 1340 دولارًا بسبب التوترات السياسية بين أمريكا وإيران على إثر الهجوم على ناقلتي نفط بخليج عمان بمنطقة الخليج.



أسعار الذهب اليوم فى مصر:



عيار 21 سجل 629 جنيهًا للجرام.



عيار 18 سجل 539 جنيهًا للجرام.



عيار 24 سجل 719 جنيهًا للجرام.



الجنيه الذهب 5032 جنيهًا.



أوقية الذهب العالمية 1354 دولارًا.