منتخب مصر لرجال الهوكي يهزم منتخب أيرلندا

فاز منتخب مصر لرجال الهوكي على منتخب ايرلندا بنتيجة 12 في ثاني أيام نهائيات سلسلة اللقاءات المفتوحة والمقامة في فرنسا والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

تصدر المنتخب المصري المجموعة التي تضم كلا من ايرلندا، اسكتلاندا، سنغافورة ومصر، حيث فاز المنتخب المصري في اليوم الأول أمس السبت على سنغافورة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ويتبقى له مباراة واحدة في المجموعة مع اسكتلندا تقام يوم الثلاثاء.

يقود المنتخب الوطني المدير الفني كابتن محي زغلول والدكتور مرعي حسين مخطط الأحمال وسمير حلمي مدير الفريق وأحمد زكريا المدرب العام وحسام فوده مساعد مدرب ومحلل البرامج محمد خليل وأسامة حسانين مدرب حراس المرمى.