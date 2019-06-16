سجل يا تاريخ.. مروان محسن يتقدم لمصر بهدف أسطوري أمام غينيا (فيديو)
كرّم المحاسب عبد المحسن الأودن، رئيس مركز ومدينة فوه، بمحافظة كفر الشيخ، عددًا من مديري الإدارات بديوان عام الوحدة المحلية، لبلوغهم سن المعاش، وهم: عبد الفتاح سعيد، مدير التخطيط والمتابعة، وصلاح ...
ناقش قسم الصحافة والنشر بكلية الإعلام جامعة الأزهر، مشروعات تخرج طلاب الفرقة الرابعة برعاية الدكتور غانم السعيد عميد الكلية والدكتور محمود الصاوي وكيل الكلية. وتضمنت المشروعات تحقيقات وتقارير وحوارات ...
بدأت منذ قليل فتح صناديق اقتراع انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية، تمهيدًا لحصر الأصوات والفرز، بعد إغلاق لجان الاقتراع بمقر الغرفة التجارية بمنطقة محطة الرمل أبوابها في الخامسة من مساء ...