لاعبو نيجيريا يحتفلون بعيد ميلاد إيجالو في معسكر الإسماعيلية

احتفل لاعبو منتخب نيجيريا لكرة القدم، اليوم، الأحد، بعيد ميلاد، أوديون إيجالو، مهاجم النسور الخضراء، وفريق شانجهاي شينهوا الصيني، خلال معسكر إقامة الفريق في الإسماعيلية.

ويستعد المنتخب النيجيري، لخوض فعاليات كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تحتضنها مصر، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري، حتى 19 يوليو المقبل.

ويعول عشاق النسور الخضراء، على إيجالو الذي أتم عامه الـ30 اليوم، لحصد لقب الأمم الأفريقية، نظرًا لما يمتلكه اللاعب من قدرات فنية رائعة.