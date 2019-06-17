أسعار الحديد اليوم.. "عز" بـ11600 جنيه للطن

استقرت أسعار الحديد بالأسواق المصرية، خلال تعاملات، اليوم الإثنين، وسجل سعر "حديد عز" 11600 جنيه للطن، و"بشاي" 12 ألفًا و250 جنيهًا للطن، أما حديد "المصريين" فتراوح بين 12 ألفًا و100 جنيه للطن و12 ألفًا و200 جنيه، و"الجيوشي" 12 ألفًا و250 جنيهًا للطن.



وتراوح سعر حديد "مصر ستيل" بين 12 ألفًا و220 جنيهًا للطن و12 ألفًا و250 جنيهًا، و"العتال" 12 ألفًا و250 جنيهًا للطن، و"المراكبي" بين 12 ألفًا و200 جنيه للطن و12 ألفًا و250 جنيهًا، و"عطية" بين 12 ألفًا و200 جنيه للطن إلى 12 ألفًا و250 جنيهًا، و"العشري" 12 ألفًا و250 جنيهًا للطن.



وقال أحمد حربي، أحد تجار مواد البناء بمنطقة حلوان، إن أسعار الحديد تشهد ارتفاعًا خلال الفترة الحالية؛ بسبب زيادة المشروعات والبنية التحتية، بخلاف ارتفاع أسعار الطاقة للمصانع، مما ساهم في وجود هذه الزيادات مؤخرًا.



وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.



وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع.