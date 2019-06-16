السنغال تفوز على نيجيريا بهدف ودي استعدادًا لأمم إفريقيا

حقق المنتخب السنغالي الفوز على نظيره النيجيري بهدف وحيد فى المباراة الودية التى جمعت المنتخبين اليوم على ملعب الإسماعيلية، استعدادا لمباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق إدريسا جاي المحترف في صفوف إيفرتون الإنجليزي بعد 30 دقيقة من المباراة.

ووصلت بعثة المنتخب السنغالي إلى الإسماعيلية من أجل خوض المباراة الودية التي تجمع بين أسود التيرانجا والمنتخب النيجيري فى البطولة التى يشارك بها 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة، وتم تقسيمهم إلى ٦ مجموعات وسوف تقام المباريات في ٤ مدن الإسماعيلية والسويس والقاهرة والإسكندرية.

وأوقعت القرعة المنتخب النيجيري ضمن المجموعة الثانية التي تقام مبارياتها على استاد الإسكندرية وتضم المجموعة كل من مدغشقر وبوروندي وغينيا، بينما يتواجد المنتخب السنغالى فى المجموعة الثالثة مع الجزائر وتنزانيا وكينيا وستقام مبارياتها باستاد الدفاع الجوي.