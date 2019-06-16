سيناريو كولومبيا يبرز صعوبة حلم ميسي

يتطلع ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، للتتويج مع منتخب بلاده الأرجنتين بلقب كبير، لكن الفريق قدم أداء باهتا خلال أمام كولومبيا في كأس كوبا أمريكا، أمس السبت، وخسر 2- صفر، ما يبرز صعوبة مهمة قائد برشلونة.

وقال ميسي، الذي سيبلغ عامه 32 في وقت لاحق من الشهر الجاري، وفرصه في رفع كأس مع منتخب بلاده تنفد تدريجيا، إن الأرجنتين ليست بين المرشحين للفوز بلقب كأس كوبا أمريكا بعد خسارة النهائي عامي 2015 و2016 أمام تشيلي بركلات الترجيح.

وجاء تقييمه متشائما لكنه واقعي، إذ تملك الأرجنتين مدربا قليل الخبرة ومؤقتا هو ليونيل سكالوني الذي قاد فريقا في أول مباراة رسمية له يضم العديد من اللاعبين من أصحاب الخبرة المحدودة، ومعظمهم لا يلعب في أندية الصفوة.

وتحققت توقعات ميسي حيث هيمنت كولومبيا على الشوط الأول، ولم تمنح قائد برشلونة أي مساحة ليفشل في تمرير الكرة ولو مرة واحدة إلى زميله المهاجم سيرجيو أجويرو قبل الاستراحة.

وعادت الأرجنتين للمباراة في الشوط الثاني، وأهدر ميسي فرصة واضحة من مدى قريب، لكن في المقابل هز الكولومبي روجر مارتينيز شباك الأرجنتين، قبل أن يضمن زميله البديل دوفان زاباتا الانتصار ويزيد ألم رفاق ميسي.

وقال ميسي، الذي عاد إلى المنتخب الوطني في مارس الماضي عقب حصوله على راحة بعد كأس العالم 2018، للصحفيين: "نشعر بالمرارة من هذه الخسارة، لا نريد أن نبدأ البطولة بهذا الشكل ويجب أن نرتقي بأنفسنا ونتمتع بالهدوء ومواصلة المسيرة. تجاوز هذه الهزيمة سيأخذ بعض الوقت لكن لا يمكن الاستمرار في الندم عليها يجب التركيز على الأشياء الإيجابية التي فعلناها".

وتحول تركيز الأرجنتين حاليا إلى مواجهة الأربعاء المقبل أمام باراجواي قبل آخر مبارياتها في المجموعة الثانية أمام قطر يوم الأحد المقبل.

وتحتاج الأرجنتين لاحتلال أحد المركزين الأول والثاني لتحجز مقعدها في دور الثمانية، لكنها يمكن أن تتأهل أيضا من خلال المركز الثالث.