"مجلس الأمن الروسي": مسئول أمريكي يشارك في منتدى أوفا الأمني

أكد مجلس الأمن الروسي أن الولايات المتحدة الأمريكية سترسل مسئولا رفيعا من مجلس الأمن القومي لحضور منتدى (أوفا) الأمني.



وقال نائب أمين مجلس الأمن الروسي ألكسندر فينيدكتوف لمجلة "روسياسكايا" اليومية الروسية، "إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تحضر المنتدى في السنوات الماضية، لكننا سنراها ممثلة هذا العام هنا، على الأقل أبلغنا بأن مسئولا كبيرا من مجلس الأمن القومي سيحضر".



وأضاف: "هذه رسالة جيدة، المشاركة الأمريكية ستعني لنا الكثير، خاصة في ظل اللقاء المزمع عقده نهاية الشهر الجاري بين رؤساء مجلس الأمن القومي الروسي والأمريكي والإسرائيلي".



وتابع: "علينا الإشادة بشركائنا الأمريكيين، لقد أظهروا جهدا سياسيا كافيا، ونحن الآن نعد للقاء رؤساء مجلس الأمن الروسي والأمريكي والإسرائيلي المزمع عقده في القدس خلال الأسابيع المقبلة، ونأمل في الخروج بنتائج جيدة لعملنا المشترك لتصبح خطوات عملية مشتركة تستهدف إرساء الاستقرار في سوريا وسائر الشرق الأوسط، وهذه العملية يجب أن تأخذ مصالح كافة اللاعبين، بما في ذلك إيران".



كانت موسكو أكدت في وقت سابق أن الحوار الأمني الروسي الإسرائيلي والروسي الأمريكي لم يتوقف، وأشارت الى أن مشاورات الخبراء تعقد بشكل ثنائي على مستوى موظفي مجالس الأمن في روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل بانتظام عدة مرات في السنة.



ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الدولي السنوي للممثلين رفيعي المستوى المسئولين عن القضايا الأمنية في مدينة أوفا عاصمة جمهورية بشكيريا في 18-20 يونيو الجاري.



وتستعد روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل لعقد لقاء بين سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف ومستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات، في القدس، حول قضايا الأمن الإقليمي والشرق الأوسط نهاية يونيو الجاري.



وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه من المنتظر أن يناقش اللقاء في القدس قضايا تتعلق بإيران وسوريا والقضية الفلسطينية.