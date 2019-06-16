القاهرة : الأحد 16 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
03:33 م

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر
10:29 ص

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات
08:34 م

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام
11:06 ص

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 635 جنيهًا للجرام
10:15 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول
06:51 م

ماذا قال مؤسس «صوت العرب» عن هيكل وقناة الجزيرة ؟

06:49 م

3 عروض أمام شيكابالا.. وترشيح الحشادى لقيادة هجوم الزمالك
04:02 م

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"
08:43 م

عز يستأنف «العارف».. إمام يواصل «لص بغداد».. وصدام بين تامر والرقابة
01:30 م

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول
10:33 ص

إلغاء امتحان معهد التمريض العام بأسيوط بسبب تسريب الامتحان
عالم
الأحد 16/يونيو/2019 - 09:04 م

"مجلس الأمن الروسي": مسئول أمريكي يشارك في منتدى أوفا الأمني

مجلس الأمن الروسي:
أ ش أ
dostor.org/2672242

أكد مجلس الأمن الروسي أن الولايات المتحدة الأمريكية سترسل مسئولا رفيعا من مجلس الأمن القومي لحضور منتدى (أوفا) الأمني.

وقال نائب أمين مجلس الأمن الروسي ألكسندر فينيدكتوف لمجلة "روسياسكايا" اليومية الروسية، "إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تحضر المنتدى في السنوات الماضية، لكننا سنراها ممثلة هذا العام هنا، على الأقل أبلغنا بأن مسئولا كبيرا من مجلس الأمن القومي سيحضر".

وأضاف: "هذه رسالة جيدة، المشاركة الأمريكية ستعني لنا الكثير، خاصة في ظل اللقاء المزمع عقده نهاية الشهر الجاري بين رؤساء مجلس الأمن القومي الروسي والأمريكي والإسرائيلي".

وتابع: "علينا الإشادة بشركائنا الأمريكيين، لقد أظهروا جهدا سياسيا كافيا، ونحن الآن نعد للقاء رؤساء مجلس الأمن الروسي والأمريكي والإسرائيلي المزمع عقده في القدس خلال الأسابيع المقبلة، ونأمل في الخروج بنتائج جيدة لعملنا المشترك لتصبح خطوات عملية مشتركة تستهدف إرساء الاستقرار في سوريا وسائر الشرق الأوسط، وهذه العملية يجب أن تأخذ مصالح كافة اللاعبين، بما في ذلك إيران".

كانت موسكو أكدت في وقت سابق أن الحوار الأمني الروسي الإسرائيلي والروسي الأمريكي لم يتوقف، وأشارت الى أن مشاورات الخبراء تعقد بشكل ثنائي على مستوى موظفي مجالس الأمن في روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل بانتظام عدة مرات في السنة.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الدولي السنوي للممثلين رفيعي المستوى المسئولين عن القضايا الأمنية في مدينة أوفا عاصمة جمهورية بشكيريا في 18-20 يونيو الجاري.

وتستعد روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل لعقد لقاء بين سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف ومستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات، في القدس، حول قضايا الأمن الإقليمي والشرق الأوسط نهاية يونيو الجاري.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه من المنتظر أن يناقش اللقاء في القدس قضايا تتعلق بإيران وسوريا والقضية الفلسطينية.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 6 ساعات

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر

منذ يوم

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام

منذ يومين

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"

منذ 4 أيام

رويترز: مهاجمة ناقلات نفط ترفع علم جزر مارشال وبنما في خليج عمان

منذ 6 أيام

البرلمان المغربى يقر مشروع قانون الأمازيغية

منذ أقل من شهر

معارضة السودان تدعو إلى إضراب في «الاتصالات» لدعم العصيان المدني

الآن

شكري ونظيره الفرنسي يبحثان تطورات الأوضاع في السودان

مفاجأة.. "كاف" يستعين بحكام أوروبيين في أمم إفريقيا

إعادة البشير إلى السجن مجددًا بعد انتهاء تحقيقات النيابة

استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد.. وعيار 21 يسجل 629 جنيهًا

ads
ads
الأكثر قراءة

القصة الكاملة لقاتلي شقيقتهما بعد فشلهما في اغتصابها بسوهاج

مفاجأة.. "كاف" يستعين بحكام أوروبيين في أمم إفريقيا

سر سفر حسين الشحات للإمارات

سجل يا تاريخ.. مروان محسن يتقدم لمصر بهدف أسطوري أمام غينيا (فيديو)

ألبومات الصور

رئيس مركز فوه يُكرم عددا من مديري الإدارات لبلوغهم سن المعاش

إعلام الأزهر يناقش مشروعات تخرج الفرقة الرابعة (صور )

بدء فرز الأصوات بانتخابات "الغرفة التجارية" بالإسكندرية

بالصور.. الإسكندرية تتزين استعدادًا لاستقبال البطولة الإفريقية

رياضة

الشوط الأول.. منتخب مصر يتقدم على غينيا بصاروخ مروان محسن

مايوركا يواجه ديبورتيفو في نهائي التصفيات المؤهلة لليجا

منتخب كوت ديفوار يصل القاهرة الخميس للمشاركة في أمم أفريقيا

نجم الساعة

رغبة الأسود.. هل تنقذ شخصية الكاميرون سيدورف من البداية السيئة؟

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لقاتلي شقيقتهما بعد فشلهما في اغتصابها بسوهاج

مفاجأة.. "كاف" يستعين بحكام أوروبيين في أمم إفريقيا

سر سفر حسين الشحات للإمارات

سجل يا تاريخ.. مروان محسن يتقدم لمصر بهدف أسطوري أمام غينيا (فيديو)

الرئيس نيوز

وزير جزائري سابق "تحت رقابة القضاء".. ومنع لواء سابق من السفر

رؤساء "اتحادات المقاولات" العربية والأفريقية يرفضون السيطرة الصينية والتركية على القطاع

أردوغان للرئيس الفرنسي: ما هي صفتك.. وماذا تفعل هنا؟

النيابة السودانية تتهم البشير بحيازة النقد الأجنبي و"التربح"

سعد الصغير: المحامي "نسى" تسديد الضرائب فأخذت سنة "حبس"

كشكول

بالصور.. التفاصيل الكاملة للتقديم بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM"

تعرف علي مواعيد وآلية عقد اختبار القبول بمدارس المتفوقين STEM

تعرف على مصاريف "STEM" لخريجي المدارس الحكومية والخاصة

شروط وإجراءات التقدم لاختبارات القبول بمدارس STEM

إجراءات التقدم لمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM"

الأمصار

صلاح يرفض عرضين من ريال مدريد ويوفنتوس

"العزومات" تغرم زوجة نتنياهو 15 ألف دولار

الصين وطاجيكستان تؤكدان أهمية تعميق الشراكة الاستراتيجية

الكويت تطالب بتدابير لازمة لحماية الممرات المائية

"بوينج" تحذر الشركات المستخدمة لطائرة "دريملاينر بي 787"

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

إماراتية تفتح منزلها للقطط الضالة والجريحة وتقدم لها الرعاية

" شارع نبيل الوقاد".. الشهيد الحى فى حرب اليمن

ما فوائد الخيار؟

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

ضوء شاشات الهواتف له تأثير خطير على الجلد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎