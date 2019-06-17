سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 17 يونيو 2019

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، الموافق 17 يونيو 2019، حيث سجل نحو 4.45 جنيه للشراء، و4.47 جنيه للبيع؛ حسب آخر تحديثات البنك المركزي المصري.



سعر الريال السعودى في البنك المركزي المصري:

4.45 جنيه للشراء.

4.47 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري:

4.44 جنيه للشراء.

4.48 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في بنك مصر:

4.44 جنيه للشراء.

4.48 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في بنك البركة:

4.40 جنيه للشراء.

4.51 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية:

4.42 جنيه للشراء.

4.48 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib:

4.42 جنيه للشراء.

4.47 جنيه للبيع.