ورشة عمل تحت عنوان "المخلفات الصلبة علم وسلوك"

نظم البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، ورشة عمل عن التوعية البيئية تحت عنوان "المخلفات الصلبة علم وسلوك"، بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس حامد هبيلة سكرتير عام المحافظة، اللواء ممدوح هجرس السكرتير العام المساعد، و6 من مديري إدارات المخلفات الصلبة بمراكز "السنطة، قطور، بسيون، كفر الزيات، سمنود، زفتى"، 6 من مسئولي التوعية بإدارات المخلفات الصلبة، 5 من مسئولي الجمعيات الأهلية العاملة في مجال المخلفات الصلبة، 5 من متعهدي الجمع، هذا بالإضافة إلى 4 من مسئولي الإعلام، و4 من إدارة التطوع بمديرية الشباب والرياضة.



يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر والبناء بين البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ومحافظة الغربية في تحسين وتطبيق أحدث الوسائل العلمية، وإعداد المخطط العام بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة الغربية، واستكمالا لخطة البرنامج الوطني في رفع الوعي البيئي لدى شرائح المجتمع، وتحسين السلوكيات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة.



تناولت الورشة تقديم نماذج مختصرة عن أنشطة المشروع وأهم إنجازاته خلال الفترة الماضية، وكذلك المشاريع الإرشادية التي قام بها بكل من مدينتي السنطة والمحلة.