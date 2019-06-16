انطلاق الاحتفالية السنوية لليوم العالمي للبيئة

احتفلت وزارة البيئة، اليوم، بيوم البيئة العالمي لعام 2019، والذي يقام تحت عنوان "القضاء على تلوث الهواء"، بحضور كوكبة من الوزراء وسفراء الدول الأجنبية وممثلي المجتمع المدني والشباب والإعلاميين، وبعض المحافظين، والدكتورة نادية مكرم عبيد، والدكتور ماجد جورج وزيرا البيئة الأسبقين.



وتضمنت الاحتفالية عرضًا لجهود مصر للحد من تلوث الهواء والحفاظ على جودته من أجل الأجيال الحالية والقادمة ومخطط وزارة البيئة للتحكم في تلوث الهواء والبيئة الهوائية المحيطة وتحسين جودة الهواء، بالإضافة إلى عرض فيلم وثائقي حول قصص نجاح الوزارة في عام 2018 للحد من التلوث وتبني آليات صديقة للبيئة، وعروض فنية تعبيرية حول البيئة وما تواجهه من تحديات، والدعوة للتكاتف للحفاظ عليها، كما سيتم تكريم عدد من الشخصيات العامة الداعمة للعمل البيئي في مصر.



وتم عرض تجارب لـ10 قصص نجاح لشباب قامت وزارة البيئة بدعمهم في تصميم وتنفيذ مشروعات صغيرة صديقة للبيئة ومدرة للدخل ولها تأثير على الاقتصاد القومي، وسيتم تسليط الضوء خلال الاحتفالية على ردود فعل شركاء التنمية العاملين في مجال البيئة حول جهود وتدخلات الوزارة للحد من التلوث خلال عام 2018.



وقالت راندا أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إنه تبين عبر الدراسات أن 7 ملايين شخص يموتون كل عام نتيجة تلوث الهواء، منهم 4 ملايين شخص في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وهناك 92% يتنفسون هواء غير نظيف، مشيرة الى أنها فخورة بدعم مصر لتحسين الأحوال المعيشية من خلال البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، والمتمثل في العديد من المشروعات مثل مشروع اللمبات الموفرة للطاقة، ومشروعات مكافحة تغير المناخ.