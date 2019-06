kora online الآن بث مباشر مباراة Egypt vs guinea

رابط سريع شغال بث مباشر بدون تقطيع time sport مباراة منتخب مصر وغينيا Egypt vs guinea ، اليوم الأحد، ضمن المباريات الودية on sport استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية

وضم تشكيل منتخب مصر محمد الشناوي في حراسة المرمى، وفي الدفاع عمر جابر وباهر المحمدي ومحمود حمدي الونش وأحمد أيمن منصور، وفي خط الوسط طارق حامد ومحمد النني ووليد سليمان وعبدالله السعيد ومحمود حسن تريزيجيه، وفي الهجوم مروان محسن.

تذيع قناتى ON Sport 1 + Time Sport مباراة منتخب مصر وغينيا المقامة على استاد برج العرب في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة و10 بتوقيت السعودية و11 بتوقيت الإمارات

