أسعار النفط اليوم.. "برنت" بـ62.5 دولار للبرميل

واصل خام برنت، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الإثنين، ارتفاعه، وذلك عقب الهجوم الذي تعرضت له ناقلتا نفط في خليج عمان، الخميس الماضي، ما أثار مخاوف بشأن تقلص تدفقات الخام عبر أحد مسارات الشحن الرئيسية في العالم.



وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت إلى 62.5 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 52.77 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت في وقت سابق.



وتعد هذه المرة الثانية خلال شهر التي تتعرض لها ناقلات النفط في مناطق متفرقة بالخليج العربي؛ بسبب التوترات الجيوسياسية التى تشهدها المنطقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والتي دفعت أسعار النفط العالمية للارتفاع إلى ما يقرب من 4%، ولم تتأثر مصر بهذا الارتفاع.



وقال المهندس مدحت يوسف، خبير هندسة البترول والطاقة، ونائب رئيس هيئة البترول السابق لـ"الدستور"، إن ارتفاع أسعار النفط يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري، ويؤدي إلى ارتفاع فاتورة الدعم في الموازنة العامة للدولة.