شكري ونظيره الفرنسي يبحثان تطورات الأوضاع في السودان

تلقى وزير الخارجية، سامح شكري، مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا من وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي "جان إيف لو دريان"، للتأكيد على أهمية مواصلة تنمية العلاقات الثنائية بين البلديّن، فضلًا عن تبادُل الرؤى حول مستجدات الأوضاع في المنطقة.



وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين تناولا خلال الاتصال التعاون الثنائي وسُبل تطوير آفاق العلاقات في شتى المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلديّن الصديقيّن.



وأضاف حافظ، أن الاتصال تناول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها المشهد الجاري في ليبيا وتطورات الأوضاع على الساحة السودانية، وتم تناول ما تشهده منطقة الخليج مؤخرًا من أحداث وتطورات، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق بغية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.



واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته، مشيرًا إلى أن الوزيرين اتفقا على مواصلة التشاور خلال الفترة المقبلة.