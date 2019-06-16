رفع 140 طن قمامة بمركز الفشن في بنى سويف

تمكنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الفشن جنوب بنى سويف، اليوم الأحد، بقيادة أحمد دسوقي رئيس المدينة، من رفع 140 طن قمامة بواقع 75 طنًا من المدينة، و12 طنًا من قرية الفنت، و7 أطنان من قرية دلهانس، و7 أطنان من قرية اقفهص، و17 طنا من أبسوج، و9 أطنان من قرية شنرا، و13 طنا من قرية تلت، وتم نقل هذه القمامة والتراكمات لمصنع التدوير بسمسطا، وتحرير 40 محضر إشغال بمدينة الفشن وقرى الفنت واقفهص وابسوج وشنرا.



وتابع المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، متابعته المجهودات اليومية التي تنفذها الوحدات المحلية والمديريات الخدمية في مجالات النظافة ورفع القمامة والتجميل ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية والتي أسفرت عن رفع كميات من القمامة والمخلفات والقيام بأعمال تجميل وتوصيل مرافق وأعمال رصف وتمهيد ورصف للطرق الداخلية وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

