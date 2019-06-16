رئيس بنك القاهرة: 2 مليار جنيه صافي الدخل من العائد

قال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، إن البنك حقق زيادة في صافي الدخل من العائد بنسبة 58% خلال الربع الأول من العام المالي 2019، مقارنة بالربع الأول من عام 2018 ليصل إلى 2 مليار جنيه في الربع الأول لعام 2019.



وأوضح " فايد" في تصريحات له اليوم، أن البنك حقق زيادة في نسبة صافي هامش العائد لتصل إلى 5.2% في المتوسط في 2019 مقارنة بـ 3.9% في الربع الأول من 2018، كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 53% ليصل إلي 333 مليون جنيه، كما شهد الربع الأول من 2019 تحسن في معدل الكفاءة (المصروفات الإدارية على صافي إيرادات النشاط) ليصل إلى 35.5% مقارنة بـ 44% من نفس الفترة لعام 2018.



وأشار إلى أن العام المالى 2019 يأتى استكمالًا لما حققه البنك من نتائج إيجابية خلال عام 2018 عقب تطبيق خطة التطوير المتكاملة، والتى تمثل نقطة تحول كبيرة فى استراتيجية البنك على كل مستويات العمل بالبنك وفى مقدمتها تطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات والعمليات ومركزية الخدمات المصرفية بالبنك لتكون أكثر كفاءة مع التوسع فى تطبيق خطة تطوير فروع البنك بمختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب التوسع الخارجى.



وأكد فايد أن الفضل في تلك الإنجازات يعود إلى العاملين ببنك القاهرة، الذين يمثلون الثروة الحقيقية، حيث نولي اهتمامًا بالغًا بتنمية وتطوير مهاراتهم ورفع كفاءتهم من خلال البرامج التدريبية المتنوعة وخاصة البرامج المتعلقة بسبل استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والرقمية، إلى جانب تدعيم البنك ببعض الخبرات المميزة لتحقيق مكانة متقدمة في السوق بما يتناسب مع حجمه ومكانته العريقة.