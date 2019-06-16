بنك القاهرة يحقق 1.5 مليار جنيه أرباح خلال الربع المالي الأول

أعلن طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، ارتفاع أرباح البنك قبل خصم الضرائب لتصل إلى 1.505 مليار جنيه مقارنة بـ 0.921 مليار جنيه عن نفس الفترة من عام 2018.



وأضاف "فايد" في تصريحات له اليوم، لعرض مؤشرات الربع الأول من العام الجاري، أن صافي الأرباح بعد الضرائب لتسجل 1.218 مليار جنيه مقارنة بـ 0.407 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2018 بمعدل نمو يزيد عن 200%.



وأشار إلى أن المركز المالي للبنك سجل مؤشرات إيجابية جديدة في مستوى النمو ليبلغ اجمالي الأصول 176 مليار جنيه بنسبة زيادة 5% مقارنة بديسمبر 2018، وجاءت تلك النتائج المتميزة نتيجة زيادة إجمالي محفظة القروض بواقع 3.3 مليار جنيه لتصل إلى 69 مليار جنيه وبنسبة زيادة 5% مقارنة بعام 2018، متنوعة بين محفظة قروض الشركات والتي وصل معدل النمو بها إلى 4.8%.



وسجلت محفظة التجزئة المصرفية التي حققت معدلات نمو وصلت إلى 5.1%، ومحفظة القروض الصغيرة والمتوسطة والتي حققت معدلات نمو بلغت 8.5%، إلى جانب زيادة الودائع بواقع 7 مليار جنيه لتصل إلى 138 مليار جنيه وبنسبة زيادة 5% مقارنة بديسمبر 2018.