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اقتصاد
الأحد 16/يونيو/2019 - 07:34 م

بدء فعاليات ورشة تطوير مصلحة الجمارك بالتنسيق مع فريق البنك الدولي

بدء فعاليات ورشة
حسن كامل
dostor.org/2672132

بدأت اليوم الأحد فعاليات ورشة عمل حول تطوير مصلحة الجمارك المصرية والتى تعقد خلال الفترة من 16 حتى 20 يونيو 2019، تحت رعاية البنك الدولى بحضور السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة وعدد من قيادات العمل الجمركى بمصلحة الجمارك.

يأتي ذلك فى إطار التعاون مع البنك الدولي لدعم مصلحه الجمارك المصرية ومؤشر قاعده البيانات للتجارة عبر الحدود، وفى ضوء التوصيات الصادرة عن اجتماع لجنه تطوير الجمارك والمساعدات الفنية التي يمكن تقديمها في مجال تطوير عمل الجمارك ومجالات التعاون المقترحه مع البنك الدولي.

وفى بداية أعمال الورشة تقدم حسام حسن مسئول الإدارة المالية بالشكر السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك والحضور من رؤساء الإدارات المركزية بمصلحة الجمارك على التعاون مع فريق عمل البنك الدولى بهدف تقديم المساعدة الفنية لمصلحة الجمارك المصرية بهدف تطوير مصلحة الجمارك المصرية، موضحا أن إقامة فعاليات هذه الورشة هو تعبير عن استمرار وقوة العلاقة بين مجموعة البنك الدولى ومجموعة عمل مصلحة الجمارك المصرية.

ثم رحب السيد كمال نجم رئيس مصلحه الجمارك بالسادة الحضور ووجه التحية للدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية على دعمهم المتواصل لمصلحة الجمارك.

كما تقدم بالشكر لفريق عمل البنك الدولى على المساعدة المقدمة والتعاون والتنسيق لتنظيم هذه الورشة متمنيا نجاح الورشة فى تحقيق أهدافها والتواصل والإفادة بالتقييم العالى لتحديد نقاط القوة والضعف وسد الفجوات فى الإدارة وخاصة فى مجالات العمليات التجارية والموارد البشرية وموراد تكنولوجيا المعلومات والاتصال للإدارة وذلك للإنطلاق نحو زيادة كفاءة منظومة العمل بمصلحة الجمارك لتحقيق المزيد من الإنجازات بهدف تيسير التجارة وزيادة الإيرادات الجمركية.

ثم بدأت فعاليات الورشة بعرض تقديمى عن آداة التقييم دياموند TAX DIAMOND وهو عبارة عن مجموعة أدوات ترافق تنفيذ ومراقبة " رصد " الإصلاحات الضريبية والذى يعد منصة للبيانات وبرنامجا متكاملا يتضمن عدة ثوابت لتحديد مكامن القوة وأماكن الخلل.

بدء فعاليات ورشة تطوير مصلحة الجمارك بالتنسيق مع فريق البنك الدولي
بدء فعاليات ورشة تطوير مصلحة الجمارك بالتنسيق مع فريق البنك الدولي
بدء فعاليات ورشة تطوير مصلحة الجمارك بالتنسيق مع فريق البنك الدولي
بدء فعاليات ورشة تطوير مصلحة الجمارك بالتنسيق مع فريق البنك الدولي
بدء فعاليات ورشة تطوير مصلحة الجمارك بالتنسيق مع فريق البنك الدولي
بدء فعاليات ورشة تطوير مصلحة الجمارك بالتنسيق مع فريق البنك الدولي
بدء فعاليات ورشة تطوير مصلحة الجمارك بالتنسيق مع فريق البنك الدولي
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