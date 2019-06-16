نائب محافظ الاقصر يتفقد عددًا من المشروعات بمركز ومدينة الزينية

قام محمد عبدالقادر خيرى، نائب محافظ الأقصر، اليوم الأحد، يرافقه الدكتور عماد أبوالعزايم السكرتير المساعد للمحافظة، بجولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات بمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر.

تفقد نائب محافظ الأقصر خلال جولته استكمال أعمال رصف طريق السوفيتيل السياحى، وأعمال تغطية الترعة العالبة المستجدة بالمدامود قبلى، وأعمال كهرباء مدخل قرية المدامود قبلى باتجاه طريق طيبة، وأعمال كوبرى العشي والمنطقة المحيطة.

وتابع خيرى أيضًا انتظام سير العمل بالوحدة الصحية بالزينية قبلى حيث تم تزويدها بعدد من الأطباء لسد العجز بها بعد استجابة مديرية الصحة.

وشارك نائب محافظ الأقصر فى افتتاح الدورة التدريبية المقامة بالمركز التكنولوجي بمجلس مدينة الزينية للموظفين والتى تستهدف ميكنة الخدمات المقدمة لتسهيل تلقى المواطنين للخدمات المختلفة، حيث سيبدأ العمل بالمنظومة المميكنة بمجرد انتهاء الدورة التدريبية للعاملين والذى تعد سابقة لمحافظة الأقصر بالتعاون مع وزارة التخطيط لتعمم التجربة على مستوى كافة المحافظات.

وتابع نائب محافظ الأقصر أعمال تركيب 70 عمود إنارة بطرق مدينة الزينية وجاءت توجيهاته لكافة المسئولين بزيادة أعداد حاويات القمامة بالطرق الرئيسية والجانبية لضمان الحفاظ على مستوى النظافة بالمدينة.