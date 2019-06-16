القاهرة : الأحد 16 يونيو 2019
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رياضة
الأحد 16/يونيو/2019 - 07:22 م

القنوات الناقلة لمباراة باراجواي وقطر اليوم

القنوات الناقلة لمباراة
dostor.org/2672115

تذاع مباراة باراجواى وقطر اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية في بطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًا في البرازيل عبر قناتي beIN SPORTS MAX 3 HD وbeIN SPORTS MAX 4 HD
تبدأ مباراة باراجواى وقطر فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب "ماراكانا"
ومن المتوقع أن يكون تشكيل منتخبي باراجواي وقطر في مباراة اليوم:
باراجواى
روبيرتو فيرنانديز في حراسة المرمى - سانتياجو أرزامينديا - جونيور ألونسو - جوستافو جوميز - إيفان بيريش - ميجيل ألميرون - رودريجو روخاس - هيرنار بيريز - أوسكار روميرو - كاردوزو - ديرليس جونزاليز.
أما منتخب قطر:
يضم كلا من سعد الشيب في حراسة المرمى - عبد الكريم حسن - طارق سلمان - بوعلام خوخي – رورو - كريم بوضياف - عاصم ماديبو - سالم الهاجري - أكرم عفيف - المعز علي - حسن الهيدوس.

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