موعد مباراة paraguay vs qatar اليوم

يواجه منتخب باراجواي اليوم الأحد، منتخب قطر على ملعب "ماراكانا"، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية في بطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًا في البرازيل.



تبدأ المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات وذلك عبر قناتى beIN SPORTS MAX 3 HD، وbeIN SPORTS MAX 4 HD.



ومن المتوقع أن يكون تشكيل منتخبي باراجواي وقطر في مباراة اليوم:

باراجواى

روبيرتو فيرنانديز في حراسة المرمى - سانتياجو أرزامينديا - جونيور ألونسو - جوستافو جوميز - إيفان بيريش - ميجيل ألميرون - رودريجو روخاس - هيرنار بيريز - أوسكار روميرو - كاردوزو - ديرليس جونزاليز.

أما منتخب قطر:

يضم كلا من سعد الشيب في حراسة المرمى - عبد الكريم حسن - طارق سلمان - بوعلام خوخي – رورو - كريم بوضياف - عاصم ماديبو - سالم الهاجري - أكرم عفيف - المعز علي - حسن الهيدوس.