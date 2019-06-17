القاهرة : الإثنين 17 يونيو 2019
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الأبراج اليوم
الإثنين 17/يونيو/2019 - 04:32 ص

خبيرة أبراج لمواليد 17 يونيو: كن عادلًا ومنصفًا

خبيرة أبراج لمواليد
خبيرة أبراج لمواليد 17 يونيو: كن عادلًا ومنصفًا
غادة موسى - سارة ساويرس
dostor.org/2672094

أكدت خبيرة الأبراج عبير فؤاد أنه إذا كنت مولودا في يوم 17 يونيو فإن ذلك يعني أنك محدد وعملي وتتمتع بموهبة تنظيمية، أنت أيضا محظوظ ماديا ولديك مهارة روحية ومواهب اجتماعية وتحتاج دائما للحفاظ على استقلاليتك.

وتابعت: هذا العام يعتبر بناءً جدا بالنسبة لك، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط أن تقوم جيدا بما عليك من واجبات، وأن تكون عادلا ومنصفا في كل شيء.

جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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