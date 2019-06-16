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الأحد 16/يونيو/2019 - 07:07 م

شرطة التموين تضبط ١٠٤٠ قضية متنوعة خلال ٢٤ ساعة

شرطة التموين تضبط
أ ش أ
dostor.org/2672090

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بوزارة الداخلية من ضبط 1040 قضية تموينية متنوعة.

جاء ذلك خلال الحملات التموينية التي شنتها شرطة التموين، خلال 24 ساعة، إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

وشملت النتائج ضبط (12) قضية إسطوانات بوتاجاز بإجمالي 1497 أسطوانة وضبط (12) قضية مواد بترولية بإجمالي 196704 لتر "بنزين، سولار") و٤٣ طن دقيق مدعم، وضبط (240) قضية فى مجال مخالفات المخابز.

كما شملت النتائج ضبط 14 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية وضبط خلالها طنين اثنين سكر و1200 عبوة زيت طعام وضبط (5) قضايا فى مجال الاستيلاء على الدعم.

في السياق ذاته، شملت النتائج ضبط (53) قضية فى مجال الغش الغذائى.. بإجمالي أكثر من ١٠٠ طن "دقيق، آيس كريم، سكر، زيت طعام، مخللات، مكرونة، ملح"- و481621 عبوة مواد غذائية متنوعة).

وشملت النتائج ضبط (36) قضية فى مجال الغش التجارى بإجمالي أكثر من نحو ١٩ طنا و٣٨ ألفا و١١٠ عبوات و18248 قطعة و200 لتر مواد غير غذائية، وضبط (574) قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم وجود تراخيص).

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة؛ لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

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