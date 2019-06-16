هكذا احتفلت الشقيقتان جيجي وبيلا حديد بعيد الأب (صور)

احتفلت كل من الشقيقتين جيجي وبيلا حديد، بعيد الأب، من خلال نشرهما باقة من الصور التذكارية لهما مع والدهما، عبر حسابهما الرسمي على انستجرام.



وهنأت جيجي، والدها محمد حديد، قائلة: "عيد أب سعيد إلى والدي، الكلمات لاتكفيك، لأني أحبك شكرًا على إلهامنا بكل الطرق"، ومرفقة مع هذه الكلمات صورة لها مع والدها وهي بعمر صغير.



أما بيلا حديد، فلم تتأخر هي الأخرى عن تهنئة والدها بيومه العالمي، إذ كتبت: "عيد أب سعيد يا بابا افتقد هذه الأوقات" مشيرة إلي بعض الصور وهما بعمر صغير، مضيفة شكرًا لكونك أفضل أب يمكن أن يكون، أحبك للأبد، ألطف وأجمل رجل المَحب للسلام والكريم شكرًا لك" مرفقة مع هذه الكلمات صور طريفة من طفولتها مع والدها.



وجيجي حديد وبيلا حديد، من أشهر عارضات الأزياء حول العالم، وهما من أصل فلسطيني، حققا نجاحًا كبيرًا في عالم الموضة، فأصبح وجههما لايفارق عروض الأزياء العالمية، فبمجرد وصولهما إلى المنصة، تبدأ الأضواء وعدسات الكاميرات فى التقاط تفاصيل ما تريديها الشقيقتان، بداية من الملابس والحقائب وحتى ما تُزين به رأسهما.

