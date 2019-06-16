عبدالظاهر: غرس نخلة السلام تأكيد على قوة العلاقات بين مصر والسعودية

أكد المهندس عادل عبدالظاهر رئيس حي المعادي، أن غرس منظمة "السلام والتنمية" نخلة السلام لتنفيذ مبادرة الدكتور فيصل بن مشعل آل عبد العزيز أمير القصيم، تأكيد على قوة العلاقات المصرية السعودية.



وأشار عبدالظاهر إلى أن غرس نخلة السلام بالقاهرة يؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان والتسامح، باعتبارها رمانة ميزان الشرق الأوسط، خاصة أن العلاقات المصرية السعودية استراتيجية راسخة عبر التاريخ صنعتها وحدة المصير والعمل المشترك وانطلاقًا من أن قوة البلدين هي تعبير عن قوة العالم العربي، حيث يشكل البلدان صمام الأمان للأمن القومي العربي.