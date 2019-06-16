"الأطباء" تخاطب محافظ السويس لإعادة النظر في القرار رقم 197

خاطب الدكتور أسامة عبدالحي وكيل النقابة العامة للأطباء، اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، لإعادة النظر في قراره رقم 197 لسنة 2019 بشأن إغلاق المنشآت الصحية الخاصة التي يعمل بها أطباء القطاع الحكومي أثناء الفترة الصباحية.



وأكد وكيل النقابة العامة للأطباء أن من سياسات النقابة النهوض بالمنظومة الصحية الحكومية، بما فيها انتظام العاملين بها لتقديم أفضل خدمة.



وأوضح أن هذا القرار يعطي انطباعا كون السبب في سوء الخدمة الصحية هو الأطباء، ويرسخ لتوجه عدائي ضدهم من باقي فئات المجتمع، الأمر الذي سيضاعف أزمة نقص عدد الأطباء الذي وجه رئيس الجمهورية الحكومة للعمل على حلها.