إعادة البشير إلى السجن مجددا بعد انتهاء تحقيقات النيابة

أعادت السلطات السودانية، اليوم، الرئيس المخلوع عمر البشير مجددا إلى سجن كوبر شديد الحراسة بعد انتهاء تحقيقات النيابة معه في تهما عدة.



وأوضح الناطق باسم الشرطة السودانية أنه تم في الثالثة ظهر اليوم نقل البشير ضمن قوة وحراسة أمنية مشددة من سجن كوبر لنيابة مكافحة الفساد بحي العمارات، وذلك وفق وكالة أنباء السودان "سونا".



وأشار الناطق باسم الشرطة إلى أن البشير خضع لإجراءات التحقيق بواسطة النيابة المختصة ومن ثم تم نقله لسجن كوبر بعد الانتهاء من الإجراءات.



أكدت النيابة العامة بالسوان، الخميس الماضي، اكتمال التحريات كافة في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير عبر نيابة مكافحة الفساد.



وكشف مصدر مسؤول بالنيابة العامة عن توجيه تهما للرئيس المخلوع تحت مواد حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام والمشبوه وأوامر الطوارئ.