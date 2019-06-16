مستشار الرئيس للطب النفسي: لا يوجد مرضا يسمى بالجنون

قال الدكتور أحمد عكاشة مستشار الرئيس للطب النفسي، إنه لا يوجد في الطب النفسي اضطرابا أو مرضا يسمى بالجنون، وما كانت تراه الناس في السينما والمسلسلات لا يعبر عن حقيقة المريض بل معظمها تصورات خاطئة.



وأوضح عكاشة خلال مؤتمر إزالة الوصمة عن المرض النفسي، أن هناك بعض الاعتقادات الخاطئة من بينها أن المريض النفساني لا يشفي، والفصام أشد الأمراض ويعنى اضطرابات التفكير (الشكل، والمحتوى، والتحكم، والتأثير، والعواطف، والادراك، والحواس) ويؤدى عدم العلاج إلى تدهور في الشخصية.



