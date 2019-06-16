رامز: نجاح حملة إزالة وصمة المرض النفسي يعتمد على توفير العلاج

قال الدكتور رامز محسن المدير التنفيذي لإحدى شركات الأدوية، إن نجاح الحملة الوطنية لإزالة وصمة المرض النفسي يعتمد على توفر العلاجات المناسبة للمرضى في الوقت المناسب، وأن الشركة تعمل في مجال الصحة النفسية على مدار 50 عامًا.



وأشار رامز خلال مؤتمر إزالة الوصمة عن المرض النفسي، أن مستقبل دولة في حجم مصر يتوقف على استغلال مقومات شبابها، حيث أنهم بناة المستقبل، وبناء عليه تتبنى الدولة سياسة الاهتمام بالمواطن وبالأخص الشباب.



وأضاف: أن الأمراض النفسية تشكل عبء ضخم على القطاع الطبي، لاسيما أن إهمال هذه الامراض يؤدي إلى تدهور حالة المريض واحتمالية الحاجة إلى إمضاء أوقات طويلة في المستشفى، مما يستهلك موارد الدولة التي هي في أمس حاجة إليها، ويؤثر بالسلب على إنتاجية المرضى.