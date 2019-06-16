"مجموعة 20" تتفق على إجراءات جديدة للتعامل مع المخلفات البلاستيكية

اتفق وزراء البيئة لدول مجموعة العشرين على تبني إطار عمل تنفيذي جديد لاتخاذ إجراءات بغرض التعامل مع قضية المخلفات البلاستيكية في المحيطات على نطاق عالمي.



وأعرب رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي - حسبا ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الأحد - عن رغبته في أن تقود بلاده، التي استضافت اجتماع وزراء المجموعة على مدار يومين، العالم في خفض النفايات البلاستيكية التي تلقى في المحيطات، بما في ذلك المواد القابلة للتحلل البيلوجي وغيرها من المستجدات.



ومن جهته، قال وزير البيئة الياباني، يوشياكي هارادا، خلال مؤتمر صحفي "سعيد بأننا، إلى جانب الدول النامية، تمكنا من تشكيل إطار عمل دولي".



ولفتت الشبكة إلى أن النفايات البلاستيكية كانت أبرز القضايا التي تم التطرق إليها خلال الاجتماع، وأن إطار العمل الجديد الذي تم التوصل إليه يهدف إلى تسهيل اتخاذ إجراءات ملموسه أخرى بشأن نفايات المحيط، وإن كان ذلك على أساس تطوعي